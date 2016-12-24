Саша Самсонова представила новое видео с обнаженной Кайли Дженнер

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«Назовем это небольшим тайным местом в Венеции», — говорит украинский fashion-фотограф Саша Самсонова о новом короткометражном фильме с Дженнер, имея в виду небольшой «оазис», где она и ее муза Дженнер провели целый день. Вместе они скрылись от всех, дабы создать новое сексуальное видео, в котором, по словам Саши, Кайли выглядит максимально естественно.

«Съемки этого видео являются для меня очень личным опытом. Это подобно тому как вы смотрите на человека с абсолютно другой стороны, словно никогда не видели его таким ранее», — объясняет Саша. В то время пока Самсонова пыталась удержать свою тяжелую камеру, чтобы избежать ее падения в воду, а Дженнер в это время пыталась выкурить сигарету —в кадр внезапно присоединяется парень Дженнер, известный репер под псевдонимом Tyga.

Под музыкальное сопровождение песни Niia — Last Night in Los Feliz пара позирует в кадре в весьма интимной приглушенной обстановке. «Многие пишут мне, заявляя что все это Photoshop. Но суть в том, что в этом видео нет никой постобработки. Мы лишь совместно вырезали необходимые фрагменты. В нем нет никакой ретуши кожи», — добавила Саша.

Подготовила Екатерина Горбенко