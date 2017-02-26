Сдержанный минимализм в коллекции Jil Sander FW 17-18

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Еще в январе 2017 года появились слухи о том, что уже в феврале, после Недели моды в Милане, Родольфо Пальялунга может покинуть пост креативного директора марки Jil Sander. Его место могут занять Люк и Люси Мейер. Напомним, что до назначения Марии Грации Кьюри на пост креативного директора в Christian Dior Люси вместе с Сержем Руфье работали дизайнерами в команде французского бренда. Что касается мужа Люси, Люка — он является сооснователем и дизайнером мужского бренда OAMC.

В своей осенне-зимней, элегантной коллекции Родольфо Пальялунга подвел черту под своим трёхлетним пребыванием на посту в Jil Sander. Коллекция одновременно отобразила минималистичную эстетику модного дома и сдержанный, но особый подход дизайнера к моде. Родольфо по-прежнему не изменяет чистым линиям, изящным силуэтам и великолепному крою. Дизайнер продолжает вдохновляться эстетикой 80-х и играть с пропорциями. Родольфо привносит в коллекцию строгие брючные костюмы с высокими плечами, монохромные комплекты, длинные платья и жакеты с преувеличенными рукавами. «Чистый, минималистский дизайн всегда будет в моде. С ним отпадает необходимость в приукрашивании», — объясняет дизайнер.

Подготовила Екатерина Горбенко