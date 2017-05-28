Мода

Сегодня в меню — спорт: В One Group стартовали продажи Plein Sport

Главный редактор
phillip

Plein Sport — новый люксовый бренд спортивной одежды от дизайнера Philipp Plein. Он сохраняет лучшие традиции марки — микс стилей и функциональность: в коллекции представлены пуховики металлизированных оттенков, жилетки, яркие свитшоты с принтами, бомберы, легинсы, тренировочные брюки и рюкзаки.

Новая коллекция включает мужскую и женскую линии, которые «олицетворяют силу и готовность побеждать». Концепция заключается в том, что спорт — это не детская площадка, а поле для битвы, спортсмены — не игроки, а воины. Чтобы достичь успеха, необходимо сражаться. И прежде всего — с самим собой. В тренажерном зале нет конкуренции — есть только вы.

Комфорт и функциональность в одежде Plein Sport помогает сосредоточить все внимание на занятиях спортом и достижении целей, не забывая при этом о чувстве стиля и самовыражении.

Новая коллекция уже поступила в продажу в бутике ONE GROUP на Антоновича, 34.

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One Group Киев

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ТРЦ Атмосфера Столичное Шоссе, 103.

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