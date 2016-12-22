Сексуальная Карли Клосс в съемке для LOVE magazine

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Британское издание LOVE Magazine продолжает публиковать короткие видео, посвященные рождественским праздникам. На этот раз героиней видеокалендаря стала 24-летняя звезда мировых подиумов — модель Карли Клосс. Режиссером нового мини-фильма стал бывший арт-директор лондонского Dazed & Confused — Фил Пойнтер.

По сюжету Карли заходит в белоснежные апартаменты в черном коротком платье, которое активно пытается с себя снять. Оставшись лишь в ярко-красном нижнем белье и черных чулках, модель вытряхивает все содержимое своей сумки от Stella McCartney и достает свои любимые косметические средства. Клосс сексуально прихорашивается и кривляется перед зеркалом, будто собираясь на романтическое свидание.

Подготовила Екатерина Горбенко