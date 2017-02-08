Культура

Селфи на миллион: посетитель повредил инсталляцию, пытаясь сделать фото

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Яеи Кусама называют основательницей современного японского искусства, в свое время ее близким другом был сам Энди Уорхол, а недавно легендарная художница впервые, в возрасте 85 лет, стала главной героиней нескольких европейских ретроспектив, посвященных ее творчеству. Инсталляция «Моя бесконечная любовь к тыквам», занимающая целую комнату с зеркальным потолком в помещении вашингтонского музея, является частью выставки, организованной в честь 65-летия творческого пути Кусамы. Аналогичное произведение было продано в 2015 году за $800,000.

Экспозиция, открывшаяся лишь на прошлой неделе, уже собрала множество посетителей, и инсталляция стала популярным фоном для их селфи. Однако на днях один из гостей мероприятия оступился во время того, как делал снимок, и приземлился прямо на одну из тыкв. На данный момент выставка закрыта, однако организаторы обещают уладить проблему в ближайшее время. Напоминаем, что вскоре в галерее Saatchi откроется экспозиция, посвященная явлению селфи и автопортретов в искусстве легендарных мастеров.

Подготовила Александра Даруга

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