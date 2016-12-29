Личности

Семья напрокат: куда Леонардо Ди Каприо сбежал на Рождество

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Последние полгода мировые СМИ все, как один, твердили о новом романе Леонардо Ди Каприо с датской моделью Ниной Агдал. Тем не менее, это Рождество оскароносный актер провел в кардинально другой компании: в сети появилось фото Ди Каприо с двумя детьми на руках.

Как выяснилось, незадолго до Рождества актер буквально сбежал от назойливых папарацци к своему старому другу Дэшу Майоку, с которым они познакомились еще в 1996 году на съемках фильма «Ромео + Джульетта».

Жена и дети Майока так прокомментировали визит звездного гостя: «Благодарим тебя, дядя Лео, за то, что провел этот день с нами. Спасибо за сердечное тепло, которым ты поделился с нами. Это было волшебное Рождество. Мы тебя любим».

Подготовила Анастасия Малая

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