Новости моды, Промо

Знаем место: куда пойти на шопинг

Иванна Петрович
Без имени-2

Как бы нам не хотелось расставаться с летними днями, осенний сезон уже приближается. Несмотря на хандру и резкую смену погоды модная индустрия находит способы, как поднять нам настроение. В начале сентября стартуют Недели моды, которые порадуют новыми трендами и яркими шоу, а для тех, кто хочет войти в новый сезон с обновленным гардеробом, магазины уже сейчас устраивают финальные распродажи.

Редакция FW-Daily позаботилась о вашем шопинг-маршруте и выбрала магазин с наибольшим выбором брендов.

Именно сейчас лучшее время познакомиться с DN8. С 21 июля по 31 августа 2017 года в шопинг-спейсе DN8 SUMMER SALE! На весь ассортимент до -60%.

DN8 — шопинг-пространство, где на 3 этажах площадью 2 000 м² представлены более 80-ти брендов со всей Европы. Ассортимент одежды, обуви и аксессуаров вас приятно удивит и вы сможете окунуться с головой в сезонную распродажу.

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Шопинг-пространство DN8 представляет: van Laack, Carl Gross, Fratelli Rossetti, Andrea Morelli, Antony Morato, Alberto,  Beatrice b., Candice Cooper, Cantini & Cantini, Delsiena, Drykorn, Fynch-Hatton, Kocca, Hamaki-Ho, Maison Espin, R-2, Rich&Royal, Fred Mello, Schneiders и другие.

Посетить DN8 можно по адресу: г. Киев, ул. Дорогожицкая, 8 в UBI Fashion Center (рядом с телевизионной вышкой).

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www.facebook.com/dn8.ua

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