Шаг в будущее: дополнительная реальность в сентябрьском номере W Magazine

В сентябре выходит первый в мире номер журнала с возможностью погрузиться в дополнительную реальность. Для создания коллекционного выпуска W Magazine с Кэти Перри на обложке команда объединилась с диджитал-брендом The Mill и создала нечто совершенно не похожее на современный журнал.

Все началось с идеи создать инновационный глянцевый номер с обложкой, которая бы буквально ожила и завела разговор с читателем. Такая задумка кажется невыполнимой, но W Magazine доказали обратное – и запустили приложение Beyond The Page для iOS.

Бесчисленные фотосессии в журнале перестают быть статичными и оживают, как по волшебству, от одного прикосновения к экрану смартфона. В создании номера участвовал Стивен Кляйн, который стал автором обложки с певицей Кэти Перри и заглавной сессии, а также Mert & Marcus и Кольер Шорр.

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