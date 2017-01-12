Шанс для каждого бренда заявить о себе: LVMH Group начал отбор участников четвертого конкурса LVMH Prize

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Концерн LVMH, владеющий брендами Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs и многими другими люксовыми марками кожаных изделий, косметики и алкоголя, запускает четвертый по счету конкурс LVMH Prize для молодых модных дизайнеров.

В 2016 году из тысячи кандидатов были выбраны Грейс Уэльс Боннер (девушка англо-ямайкского происхождения), которая получила первый приз, и канадец Вейяс Крузевски, которому присудили специальную награду. Финансирование, менторинг от профессионалов индустрии, а также пиар, которые получают не только победители конкурса, но и все те, кто попадает в шорт-лист премии, традиционно впечатляюще влияет на рост начинающих брендов. Можно с уверенностью сказать, что все предыдущие призеры за пару последующих сезонов перешли из разряда никому не известных и талантливых в категорию узнаваемых актуальных марок — Marques’Almeida (первое место в 2015), Jacquemus (специальный приз в 2015), Thomas Tait (победитель в 2014), Hood by Air (специальный приз в 2014).

Среди отмеченных жюри дизайнеров несколько раз были украинцы: в 2014 в шорт-лист премии попали Анна Октябрь и Юлия Паскаль, а в 2015 Антон Белинский, единственный из дизайнеров Восточной Европы, прошел в полуфинал конкурса. Решения относительно призов в подобных конкурсах принимаются профессиональным жюри: в этом году его членами стали 9 креативных директоров брендов LVMH Group (Джонатан Андерсон, Мария Грация Кьюри, Николя Гескьер, Умберто Леон и Кэрол Лим, Фиби Файло, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Рикардо Тиши), а также Дельфин Арно (исполнительный вице-президент Louis Vuitton и основательница премии LVMH Prize), Жан-Поль Клавери (советник Бернара Арно и ответственный за благотворительность LVMH) и Пьер-Ив Руссель (исполнительный директов LVMH Fashion Group). Полуфиналистов будет 8, и определит их расширенная панель из 40 модных экспертов, в числе которых супермодели, журналисты, байеры и другие инсайдеры индустрии (главный редактор французского Vogue Эммануэль Альт и его экс-глава Карин Ройтфельд, колумнист Сьюзи Менкес, модель Карли Клосс, вице-президент fashion-офиса Bergdorf Goodman Линда Фарго).

Кроме таланта дизайнера и его перспектив, при выборе призеров жюри всегда учитывает глобальные мировые тренды, и именно тренд на Украину, столь активно обсуждаемую в политическом и социальном контекстах прошлых лет, обеспечил украинским дизайнерам частое попадание в число полуфиналистов. К сожалению, яркий старт благодаря LVMH дизайнера из Украины в 2017 году кажется маловероятным: на конкурс поступают заявки из сотни стран мира и комитет премии обязан сохранять определенный «этнический баланс», равномерно поддерживая начинающих дизайнеров из всех мировых регионов. Восточная Европа уже много раз попадала в шорт-лист, значит, в этом году больше шансов у брендов из других географических областей. Но несмотря ни на что, такие молодые, но уже зарекоммендовавшие себя на международном рынке марки как FLOW The Label, Litkovskaya, BEVZA, Marianna Senchina и Frolov, вполне могут привлечь к себе внимание жюри.

Победитель 2017 года получит традиционный грант в €300 000 на развитие бренда, а также поддержку профессиональной команды LVMH по развитию марки на протяжении года (они помогут начинающему дизайнеру разобраться с тонкостями авторского права, производством, поставками, формированием ДНК бренда и его продвижением). Еще три выпускника модных школ получат возможность стать частью команды одного из модных Домов LVMH Group и премию в €10 000.

Условия участия в премии просты: дизайнер должен быть младше 40 лет и должен выпустить и продать до момента подачи заявки на конкурс как минимум две мужские или женские ready-to-wear коллекции. Участником можно стать с 13 января и до 5 февраля 2017 года на сайте www.lvmhprize.com. Полуфиналистов мы узнаем 2 и 3 марта, а свое окончательное решение жюри озвучит в июне 2017 года во время церемонии в парижском Fondation Louis Vuitton.

Подготовила Александра Даруга