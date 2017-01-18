Шанс для молодых предпринимателей: Kiev Fashion Institute и Western NIS Enterprise Fund покрывают участие в Kiev Fashion Business Forum 6 участникам

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Kiev Fashion Institute – место, где молодые и талантливые представители fashion-индустрии могут не только получить уникальные теоретические знания, но и обзавестись опытом, который поможет им на практике развивать собственный модный бизнес. Fashion Business Forum, который проходит в рамках международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days — это квинтэссенция знаний от профессионалов рынка. В этот раз форум разделен на три основных дня, которые посвящены темам Инвестиций, Производства и Digital.

Благодаря Western NIS Enterprise Fund у шестерых украинских производителей, малых и средних предпринимателей есть возможность податься на стипендию, которая полностью покроет расходы на билеты. WNISEF – первый в Украине региональный фонд прямых инвестиций, чей капитал превышает $150 миллионов и основан на финансировании правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID). C 2015 года Фонд реализовывает программу технической помощи в Украине. В 2017 году одним из первых проектов Western NIS Enterprise Fund станет поддержка украинской fashion-сферы: в партнерстве с Kiev Fashion Institute Фонд предоставляет 6 стипендий на покрытие билетов на посещение форума для малых и средних предпринимателей и украинских производителей.

Напомним, что Kiev Fashion Business Forum, который пройдет с 3 по 5 февраля в рамках международной недели моды в КВЦ Парковый, станет крупнейшей отечественной образовательной площадкой как для начинающих игроков, так и для профессионалов fashion-индустрии. В его рамках на протяжении 3 дней в Киеве состоится более 20 лекций на актуальные темы по созданию и развитию собственного бизнеса на локальных и международных рынках.

Для того чтобы стать участником конкурсного отбора, нужно подать заявку на почту Kiev Fashion Institute info@kievfashioninstitute.com. В ней предприниматель должен

— вкратце рассказать о своем бизнесе

— прислать презентацию бренда

— объяснить, почему ему необходимо посетить Kiev Fashion Business Forum.

Подача заявок продлится до 24 января.

«Сегодня мы видим очевидную тенденцию роста украинских брендов в сфере индустрии моды. А область легкой промышленности является одной из ключевых в развитии национальной экономики и ее выходе на международный рынок. Ярким примером для нас является проект «Всі.Свої», который за год превратился из маркета одежды в полноценный мультибрендовый магазин, где представлены более 150 конкурентоспособных украинских марок. Western NIS Enterprise Fund хочет, что таких инициатив в Украине становилось больше, поэтому мы решили профинансировать участие 6 украинских модных предпринимателей в Kiev Fashion Business Forum,» — прокомментировали представители Фонда свое решение поддержать потенциальных слушателей.

Отбор шестерых участников будет осуществляться командами Kiev Fashion Institute и Western NIS Enterprise Fund.

Подготовила Александра Даруга