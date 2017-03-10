Шапка-символ Женских маршей в США станет частью экспозиции музея Виктории и Альберта

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В день инаугурации Дональда Трампа по всей Америке прошли марши, главной темой которых было отстаивание прав женщин, цветного населения, сексуальных меньшинств, а причиной – оскорбления новоизбранного президента в их адрес. Символом акций протеста стали розовый цвет и шапка-pussyhat. Основательницы проекта Pussyhat — Кристина Сух и Джейна Цвейман, родом из Лос-Анджелеса. Теперь их работа станет элементом экспозиции лондонского музея Виктории и Альберта, секции «Rapid Response Collection», посвященной разнообразным предметам одежды, так или иначе связанным с социальными движениями сопротивления. Среди прочих экспонатов находятся буркини и вещи с символикой пропаганды Brexit.

«Наряды, которые мы собираем, несут в себе знаки социальных, экономических, политических изменений, и вместе являют собой символическое наследие эпохи, которое впоследствии поможет исследователям и посетителям составить представление о времени, в котором мы жили, — объясняет руководство музея идею создания секции. – Вещь, которую придумали эти девушки, в другом социальном контексте была бы просто ярко-розовой шапкой «с ушками», но в мире, где базовые права женщин оказываются в опасности она символизирует протест и единение всех женщин».

Подготовила Александра Даруга