Шарлиз Терон в шпионском боевике «Атомная блондинка»

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В сети появился первый трейлер экранизации режиссёра Дэвида Литча под названием «Атомная блондинка». Главную роль в фильме исполняет оскароносная актриса Шарлиз Терон, которая играет роль смертоносного агента британской разведки MI6. По специальному приказу героиня Лорраин отправляется в Берлин для того, чтобы расследовать убийство агента, а также вывезти ценное досье в компании местного резидента Дэвида Персиваля, роль которого сыграл актер Джеймс МакЭвой. В фильме также принимают участие София Бутелла, Джон Гудман, Тиль Швайгер, Эдди Марсан и Тоби Джонс. Премьера фильма состоится 12 марта на фестивале SXSW, а в широкий прокат картина выйдет в начале лета.

Подготовила Екатерина Горбенко