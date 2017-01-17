Красота, Личности, Мода

Шарлотта Генсбур выпустит собственную линейку косметики

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Стало известно о новой коллаборации косметического бренда NARS и легендарной актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. Детали сотрудничества пока держат в секрете, но известно, что француженка разработает линейку из 18 продуктов, один из которых станет принципиально инновационным. Также Генcбур станет лицом рекламной кампании косметической серии.

В продаже результат коллаборации появится весной: у ретейл-гиганта Sephora – 1 апреля, а в магазинах NARS – 15 числа того же месяца.

Подготовила Александра Даруга

Фото: Madame Figaro Magazine

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