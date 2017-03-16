Шесть моделей в новом рекламном ролике Louis Vuitton

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После показа французского Дома Louis Vuitton в Лувре, где креативный директор Николя Гескьер отобразил свой взгляд на размывающиеся границы современного мира и представил потрясающую коллекцию из фактурных материалов, популярная марка женской и мужской одежы предлагает нам освежить в памяти грациозные образы в новом рекламном ролике. Режиссером видео стал французский музыкант Woodkid, на счету которого клип на песню «Teenage Dream», созданный для музыкальной исполнительницы, актрисы и посла доброй воли ООН — Кэти Перри и видеоработа на композицию «Blue Jeans» для американской певицы Ланы Дель Рей.

В кампейне были задействованы шесть моделей. Словно вылитые из пластика перетекающие один из другого, они вращаются в геометрическом пространстве, детально демонстрируя каждый образ. Экранизация ненавязчиво продолжает идею Гескьера о размытии очертаний окружающего ландшафта. Все это происходит под волнительный саундтрек, автором которого стал также Woodkid.

Подготовила: Янина Борисова