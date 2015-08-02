Шон Райан: «Создавать портреты моделей для меня всегда немного волнительно»

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Автор популярного проекта Badly Drawn Portraits — дизайнер из Ливерпуля Шон Райан. На счету иллюстратора сотни известных рисунков с супермоделями и дизайнерами, а также сотрудничество с The Guardian, Dazed and Confused, Calvin Klein, models.com, Apple и Elite models. Специально для FW-Daily Шон рассказал о том, с чего начинал, а также о желании организовать персональную выставку работ в 2017 году.

Об истории создания Badly Drawn Portraits:

Около двух лет назад, в доме моих родителей, я наткнулся на старые футбольные стикеры. Увидев их, я стал срисовывать каждого игрока. Многие спортсмены со сломанными носами, плохими зубами, странными стрижками из 90-х стали идеальным объектом для создания рисунков. В какой-то момент я решил: независимо от того, насколько плохо получится моя иллюстрация, мне следует ее сохранить. Для того чтобы хоть как-то оправдать то, насколько плохо были нарисованы мои рисунки я придумал название «Badly Drawn Footballers» (Плохо нарисованные футболисты). Помню, когда впервые загрузил их в Facebook. Тогда, признаться честно, я не ожидал от людей какой-либо реакции, однако, многие стали делиться ими. Вскоре британская ежедневная газета The Guardian опубликовала несколько моих работ, после чего все и началось. Сейчас я рад тому, что мне повезло посотрудничать с Calvin Klein, models.com, Elite models и Apple, что ранее для меня было настоящей мечтой.

A photo posted by badly drawn models (@badlydrawnmodels) on Oct 23, 2015 at 4:02am PDT



Об иллюстрациях моделей:

У меня есть несколько «badly drawn» аккаунтов, где я публикую портреты не только моделей, но и различных музыкальных исполнителей, актеров, футболистов и писателей. После того, как я понял, что фолловлю огромное количество популярных моделей в Instagram, мне пришла мысль: почему бы не нарисовать и не опубликовать несколько иллюстраций с ними. Когда у меня накопилось определенное количество рисунков я создал новую учетную запись в Instagram, где и стал размещать все портреты с моделями. У меня нет любимой модели, однако, могу сказать, что иногда для меня довольно волнительно их рисовать, хотя в то же время почти все отзывы исключительно положительные. Полагаю, что многие модели с приставкой «супер», к примеру, такие как британка Наоми Кэмпбелл, имеют дурную репутацию. При этом многие из этих историй, на самом деле, преувеличены. Надеюсь, она оценила бы мой рисунок, если бы я ее нарисовал.

A photo posted by badly drawn models (@badlydrawnmodels) on Nov 3, 2015 at 2:00pm PST

О любимых иллюстраторах: Существует так много удивительных и по-настоящему талантливых иллюстраторов, которые меня вдохновляют. К примеру, такие, как художник под псевдонимом Unskilled worker, Ричард Килрой, Никасио Торрес, Стефан Бомонт или украинская художница Алина Заманова. Помимо этого, есть и другие иллюстраторы, чьи работы я также люблю: Раймонд Петтибон, Брюс Эрик Каплан, Майк Джадж и Лиана Финк.

О проекте «filetofashion»:

Честно говоря, я изо всех сил пытаюсь найти время чтобы сохранить этот проект. ( «Filetofashion» — проект, в котором Шон Райан создает коллажи с филе-о-фиш из Макдональдса добавляя его к фотографиям различных, модных кампейнов). Для меня он стал визуальным анекдотом «What she order? Fish Filet», связанным с рэпером Канье Уэстом. С помощью фотошопа я создал изображение где Ким Кардашьян ест филе-о-фиш. Оглядываясь назад, думаю это была довольно глупая идея.





О выставках:

Безусловно, я хотел бы организовать выставку собственных работ. Но проблема заключается в том, что я очень неорганизованный. Я также плохо справляюсь с самопиаром, поэтому я никогда не связываюсь с галереями самостоятельно. Думаю, я пересмотрю свою точку зрения в 2017 году.

A photo posted by badly drawn models (@badlydrawnmodels) on Aug 2, 2015 at 10:19am PDT

Автор: Екатерина Горбенко