Шон Райан: «Создавать портреты моделей для меня всегда немного волнительно»

Автор популярного проекта Badly Drawn Portraits — дизайнер из Ливерпуля Шон Райан. На счету иллюстратора сотни известных рисунков с супермоделями и дизайнерами, а также сотрудничество с The Guardian, Dazed and Confused, Calvin Klein, models.com, Apple и Elite models. Специально для FW-Daily Шон рассказал о том, с чего начинал, а также о желании организовать персональную выставку работ в 2017 году.
Об истории создания Badly Drawn Portraits:
Около двух лет назад, в доме моих родителей, я наткнулся на старые футбольные стикеры. Увидев их, я стал срисовывать каждого игрока. Многие спортсмены со сломанными носами, плохими зубами, странными стрижками из 90-х стали идеальным объектом для создания рисунков. В какой-то момент я решил: независимо от того, насколько плохо получится моя иллюстрация, мне следует ее сохранить. Для того чтобы хоть как-то оправдать то, насколько плохо были нарисованы мои рисунки я придумал название «Badly Drawn Footballers» (Плохо нарисованные футболисты). Помню, когда впервые загрузил их в Facebook. Тогда, признаться честно, я не ожидал от людей какой-либо реакции, однако, многие стали делиться ими. Вскоре британская ежедневная газета The Guardian опубликовала несколько моих работ, после чего все и началось. Сейчас я рад тому, что мне повезло посотрудничать с Calvin Klein, models.com, Elite models и Apple, что ранее для меня было настоящей мечтой.
Об иллюстрациях моделей:
Существует так много удивительных и по-настоящему талантливых иллюстраторов, которые меня вдохновляют. К примеру, такие, как художник под псевдонимом Unskilled worker, Ричард Килрой, Никасио Торрес, Стефан Бомонт или украинская художница Алина Заманова. Помимо этого, есть и другие иллюстраторы, чьи работы я также люблю: Раймонд Петтибон, Брюс Эрик Каплан, Майк Джадж и Лиана Финк.
О проекте «filetofashion»:
О выставках:
Автор: Екатерина Горбенко