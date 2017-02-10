Швейцарский люксовый бренд La Prairie представит свою продукцию на ярмарке Art Basel

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С 15 по 18 июня швейцарская марка парфюмерии и косметики La Prairie будет представлена на ярмарке искусства Art Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария.

В специальной VIP лаунж-зоне посетители смогут ознакомиться с продукцией La Prairie и ее фирменными процедурами. Также, в рамках мероприятия, бренд отметит 30-летие создание коллекции Skin Caviar и привлечет к сотрудничеству современных художников в области научно-художественных инноваций.

Art Basel — крупнейшая международная арт-ярмарка, где свои работы демонстрируют более 300 известнейших галерей со всего мира, которая располагается в Базеле, Гонконге и Майами-Бич.

Подготовила Янина Борисовна