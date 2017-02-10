Новости моды

Швейцарский люксовый бренд La Prairie представит свою продукцию на ярмарке Art Basel

IMG_4951
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

С 15 по 18 июня швейцарская марка парфюмерии и косметики La Prairie будет представлена на ярмарке искусства Art Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария.

В специальной  VIP лаунж-зоне посетители смогут ознакомиться с продукцией La Prairie и ее фирменными процедурами. Также, в рамках мероприятия, бренд отметит 30-летие создание коллекции Skin Caviar и привлечет к сотрудничеству современных художников в области научно-художественных инноваций.

IMG_4952

Art Basel — крупнейшая международная арт-ярмарка, где свои работы демонстрируют более 300 известнейших галерей со всего мира, которая располагается  в Базеле, Гонконге и Майами-Бич.

Подготовила Янина Борисовна

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

e33b958e21fe98d44c664f61c6ec1e52

Дизайнер Джейсон Ву разработал дизайн солнцезащитных очков из 18-каратного золота

gucci-launches-fifty-percents-discount-in-china-474914464-581778955bf39

Годовая прибыль компании Kering превзошла все прогнозы

niagara-magic-dark-navy-b-copy-620x827

Бренд Acne Studios представил лимитированную коллекцию одежды с эмодзи