Швейцарский суд отклонил иск Кристиана Лубутена о защите авторских прав

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Швейцарский суд отклонил иск 54-летнего французского дизайнера обуви и аксессуаров Кристиана Лубутена, связанный с регистрацией товарного знака марки. Напомним, что фирменным элементом обуви Christian Louboutin является не только экзотическая кожа, но и прежде всего красная подошва. Несмотря на то что дизайнер выиграл судебные процессы на территории Китая, Австралии и России, Федеральный Верховный суд Швейцарии в Лозанне отклонил запрос по защите авторских прав, взяв во внимание то, что красная подошва является лишь эстетическим элементом обуви.

Уже несколько лет Кристиан Лубутен сражается за монополию обуви с красной подошвой. Однако удача в суде не всегда была на стороне дизайнера. В период с 2011 по 2012 год Лубутен и французский бренд Yves Saint Laurent перетягивали канат за право запатентовать красную подошву в качестве товарного знака. Тогда Федеральный судья Нью-Йорка отказал в иске Кристиана Лубутена. Уже в 2013 году голландская компания Van Haren была вынуждена остановить производство обуви с красной подошвой, после того как Брюссель Апелляционный суд вынес решение в пользу судебного запрета Лубутена

«Этот случай дает нам возможность сравнить различные судебные подходы и решения, принятые в странах в более отдаленных регионах таких, как США, Россия, Австралия и Швейцария, — прокомментировал Алекс Броди, юридической партнер фирмы Gowling WLG в Швейцарии. — Монополизировать права на цвет всегда очень сложно, хотя и возможно. Однако нужно очень тщательно оформлять иск, дабы доказать, что это отличительная черта бренда в глазах потребителя».

Представители марки Christian Louboutin не прокомментировали ситуацию.

Подготовила Екатерина Горбенко