Симон Роша опубликовала лекала юбки в рамках проекта Design Download

0 0 0

Теперь юбку дизайна Simone Rocha можно повторить благодаря лекалам, которые дизайнер опубликовала в интернете в рамках нового проекта британского fashion-фотографа Ника Найта под названием «Design Download». Черная юбка, обрамленная жемчугом, из весенне-летней коллекции 2014 года, имеет широкий пояс и несколько вырезов по бокам.

Что касается самого проекта, который отныне представлен на сайте Show Studio, основная его цель — распространение лекал культовых вещей из коллекций всемирно известных дизайнеров. К проекту также присоединились Alexander McQueen, Junya Watanabe, Yohji Yamamoto, John Galliano и Maison Margiela.

Подготовила Екатерина Горбенко