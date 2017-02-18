Личности

Синди Кроуфорд: «Все думают, что у моделей изначально совершенная фигура, но это неправда. Быть красивой — это так непросто»

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Сегодня американской супермодели, ведущей развлекательного канала MTV и матери двоих детей — Синди Кроуфорд исполняется 51 год! Еще в ранние годы во время летней работы по сбору кукурузы,на тогда еще юную Синди обратил внимание газетный фотограф. Мужчина сфотографировал Кроуфорд и передал фотографию в редакцию. Снимок получил положительные отзывы, в результате чего и побудил Кроуфорд заняться моделингом. С ростом в 177 см Синди быстро покорила мировые подиумы и уже в период 80-х, 90-х входила в число самых популярных моделей. «Не хочу всегда выглядеть сногсшибательно. Не надо думать, что это моя обязанность. Иногда мне нравится сидеть дома в трениках и с кремом от прыщей на лице»,— говорит модель. По случаю радостного события редакция FW-Daily собрала несколько программ фитнес-тренировок Синди Кроуфорд, которые помогут обрести идеальные формы не выходя из дома.

Подготовила Екатерина Горбенко

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