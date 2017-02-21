Синяя ветровка и велосипед Билла Каннингема попадут в музей

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Легендарный нью-йоркский фотограф Билл Каннингем, в объектив которого мечтали попасть сотни it-girls, жил очень уединенно и скромно. Естественно, у него была возможность зарабатывать больше, но в одном из своих интервью он четко определил свою концепцию: «Понимаете, если я не беру у них денег, они не смогут указывать мне, что делать». Работая по такому принципу максимальной творческой свободы, Билл не оставил дорогостоящее наследство – однако два его главных «опознавательных знака», которые являются для поклонников самыми драгоценными артефактами, ветровка и велосипед — вскоре попадут в музей. Личные вещи фотографа станут частью новой выставки Нью-Йоркского исторического общества. Его книги, камера, а также коллекция перьев, которые он собирал с самого начала своей карьеры, также поступили в распоряжение старейшего музея. О деталях экспозиции историческое общество вскоре расскажет на своем сайте.

Подготовила Александра Даруга