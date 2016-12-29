Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой 2016 года по версии Forbes

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Американский Forbes назвал голливудскую звезду Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой уходящего года. По данным издания, на фильмы с ее участием было продано наибольшее количество билетов: только картины «Да здравствует Цезарь» и «Первый мститель: Противостояние» собрали более 1,2 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге самых кассовых актеров Forbes занял Крис Эванс, партнер Скарлетт по фильму «Первый мститель: Противостояние». На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший. В пятерку лучших также вошли актрисы Марго Робби и Эми Адамс.

Подготовила Анастасия Малая