Личности

Скарлетт Йоханссон украсила обложку мартовского выпуска Marie Claire

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Обладательница премии «Сезар», лауреат премии «BAFTA» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Трудности перевода» и премии «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Вид с моста» американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на обложке мартовского выпуска журнала Marie Claire. 32-летняя звезда экранизации «Люси» режиссера Люка Бессона приняла участие в фотосъемке, примерив платье из весенне-летней коллекции итальянского бренда Gucci, а также топ и черную толстовку макри Dolce & Gabbana. Фотоснимки создал fashion-фотограф — Тэш.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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