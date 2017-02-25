Сказочный мир в коллекции Marco de Vincenzo FW 17-18

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Победитель конкурса итальянского Vogue «Who Is on Next?» дизайнер Марко де Винченцо принимает участие в Миланской неделе моды еще с 2009 года. Заручившись поддержкой холдинга LVMH, итальянский бренд Marco de Vincenzo стал настоящим прорывом. Достаточно лишь взглянуть на уникальные наряды Винченцо, полные оптических иллюзий, сложных вышивок и аппликаций и станет ясно — работы талантливого дизайнера не так уж и просты. На этот раз Марко размышляет о сказочном будущем и космической эре.

«Каждый раз, когда кто-то спрашивает мое мнение о будущем моды у меня возникает множество ответов, — объясняет дизайнер за кулисами шоу. — В новом сезоне мне нужно было поразмыслить над прошлым, о чем-то хорошо знакомом и привычном, о складках, жемчуге, который считается классикой женского гардероба и добавить всему этому более современный взгляд».

Марко решил обратиться к более традиционным буржуазным формам, платьям с фартуками, сдержанным блузам, жилеткам с леопардовым принтом, нанесенным с помощью 3-D вышивки и цветному меху. Свой более свежий взгляд дизайнер привносит, смешивая основные элементы коллекции с эксцентричными гравюрами покрытыми металлическими блестками, а также футуристическими изображениями ландшафтов, которые будто перенесены с красочных, фантазийных, детских рисунков на темно-синий мех. Особый блеск в коллекцию привнесла обувь, усыпанная сотней кристаллов, а также металлического оттенка ткань с перфорацией.

Подготовила: Екатерина Горбенко