Личности, Новости моды

«Случайная звезда»: как 63-летняя жительница Нью-Йорка стала модным блогером

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Обыкновенно мы представляем себе модных блогеров совсем юными девушками и парнями (как, к примеру, Тави Гевинсон, которая стала популярна благодаря своему ресурсу The Style Rookie в 13 лет), либо опытными зрелыми инсайдерами индустрии как Скотт Шуман (49 лет). Возрастная категория 60+, казалось бы, вовсе не задействована в сфере блогинга. Но 63-летняя Лин Слейтер ломает этот стереотип.

Лин, преподаватель Graduate School of Social Service и социальный работник, стала известна уже в пожилом возрасте. Однажды она ждала свою подругу снаружи помещения, где проводилось модное шоу. Оказавшиеся рядом фотографы приняли Лин за it-girl и принялись фотографировать. Этот случай на нью-йоркской улице сподвигнул Слейтер завести собственный блог – Accidential Icon – и начать делиться своими стильными находками, модными образами и эссе.

Слейтер предпочитает называться «инфлюэнсером», а не блогером, и публикует свои фотографии с минимальным количеством обработки, ратуя за естественную красоту и борьбу с эйджизмом. «Я не принимаю во внимание свой возраст, когда одеваюсь, – говорит Лин в интервью Huffington Post. – В наше время границы того, кто и что может стать модным абсолютно иллюзорны, и это – прекрасно». Делимся с вами некоторыми снимками зрелой нью-йоркской it-girl: эта галерея действительно вдохновляет и демонстрирует вечную силу стиля, неподвластного возрасту.

Hangin in the hood. #currentmood #neighborhood #weekend #red #nyc #relax #coffee

A photo posted by Accidental Icon (@iconaccidental) on

Подготовила Александра Даруга

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