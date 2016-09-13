«Случайная звезда»: как 63-летняя жительница Нью-Йорка стала модным блогером

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Обыкновенно мы представляем себе модных блогеров совсем юными девушками и парнями (как, к примеру, Тави Гевинсон, которая стала популярна благодаря своему ресурсу The Style Rookie в 13 лет), либо опытными зрелыми инсайдерами индустрии как Скотт Шуман (49 лет). Возрастная категория 60+, казалось бы, вовсе не задействована в сфере блогинга. Но 63-летняя Лин Слейтер ломает этот стереотип.

Лин, преподаватель Graduate School of Social Service и социальный работник, стала известна уже в пожилом возрасте. Однажды она ждала свою подругу снаружи помещения, где проводилось модное шоу. Оказавшиеся рядом фотографы приняли Лин за it-girl и принялись фотографировать. Этот случай на нью-йоркской улице сподвигнул Слейтер завести собственный блог – Accidential Icon – и начать делиться своими стильными находками, модными образами и эссе.

Слейтер предпочитает называться «инфлюэнсером», а не блогером, и публикует свои фотографии с минимальным количеством обработки, ратуя за естественную красоту и борьбу с эйджизмом. «Я не принимаю во внимание свой возраст, когда одеваюсь, – говорит Лин в интервью Huffington Post. – В наше время границы того, кто и что может стать модным абсолютно иллюзорны, и это – прекрасно». Делимся с вами некоторыми снимками зрелой нью-йоркской it-girl: эта галерея действительно вдохновляет и демонстрирует вечную силу стиля, неподвластного возрасту.

Hangin in the hood. #currentmood #neighborhood #weekend #red #nyc #relax #coffee A photo posted by Accidental Icon (@iconaccidental) on Nov 5, 2016 at 9:57pm PDT

Love my new @eileenfisherny leather pants! Come see how I style them for a really special event 9/29 at Saks Fifth Ave NYC. There will be a panel discussion and fashion show featuring clothes by @eileenfisherny. You will never guess who I am conspiring with to style looks for the show! @saks @eileenfisherny #SaksStyle #sponsored A photo posted by Accidental Icon (@iconaccidental) on Sep 20, 2016 at 7:39pm PDT

BTS and under construction at the @Oribe video shoot. What will @jamespecis do now that he is into my hair? #sponsored #staytuned #Oribe #OribeObsessed #OribePartners A photo posted by Accidental Icon (@iconaccidental) on Sep 13, 2016 at 3:12am PDT

Подготовила Александра Даруга