Смотрим новый тизер продолжения «50 оттенков серого» и слушаем саундтрек от Тейлор Свифт

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В сети появился новый тизер продолжения драматичной саги «50 оттенков серого». «На 50 оттенков темнее» выйдет в преддверии Дня cвятого Валентина, а тем временем создатели продолжают держать поклонников картины в напряжении, постепенно раскрывая все новые детали сиквела. Тизер сопровождается одним из саундтреков фильма, специально записанным Тейлор Свифт и Зейном Малеком – композицией «I Don’t Wanna Live Forever».

Напомним, что в новом фильме роли главных героев исполнят все те же Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. К ним присоединятся Ким Бэсингер (опасная незнакомка из прошлого Кристиана Грея), а также Белла Хиткот в роли его бывшей девушки.