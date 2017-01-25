Снимите это немедленно: самые вредные ткани для кожи

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Кожа – самый «крупный» орган тела, ведь она покрывает его целиком и занимает площадь от 1,5 до 2,3 квадратных метров. То, что постоянно находится с ней в контакте – наша одежда – должно состоять из максимально «здоровых» материалов, чтобы позитивно влиять на все состояние организма. В последние годы в тренде оказались натуральные ткани: они, по идее, наиболее комфортны и долговечны в носке, а их изготовление меньше вредит окружающей среде. Однако не все так просто: ученые считают, что шерсть и материалы на основе бамбука могут плохо влиять на здоровье. Впрочем, самой вредной тканью в мире оказалась искусственная. Какая? Узнайте из нашего рейтинга вредных текстильных материалов.

Ткани из бамбука

Бамбук используют для изготовления различных материалов, и несмотря на то, что ткани выходят мягкими и напоминают хлопок, не забывайте, что сам по себе бамбук имеет жесткую фактуру. А значит, для того, чтобы придать ему мягкость, производители обрабатывают исходный материал токсичными средствами – сероуглеродом, гидроксидом натрия и серной кислотой. Вместе эти химикаты становятся далеко не самым полезным коктейлем для кожи.

Шерсть

Шерсть (классическая, а не мягкая шерсть мериноса) может существенно усложнить жизнь людей, которые обладают не самой здоровой кожей. Проблемы сухой и раздражительной кожи лишь ухудшатся при контакте с шерстяным свитером, а нормальная кожа рискует получить раздражение.

Синтетические ткани

Безусловные лидеры по вреду, который они наносят коже – акрил, полиэстер, вискоза, ацетат и нейлон. При их производстве используются сотни химикатов, а также синтетические ткани плохо «дышат», ухудшая естественную вентиляцию, быстро впитывают неприятные запахи, создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Немнущиеся ткани

Ткани, которые проходят специальную обработку, благодаря которой дольше сохраняют свой первоначальный вид и не мнутся (даже натуральные), также проходят токсичную обработку формальдегидом. Контакт с подобным материалом может быть далеко не лучшим для кожи, так что советуем не лениться пользоваться утюгом и приобретать вещи из тканей, которые ведут себя более естественно.

Винтажные вещи

Вещи, которые до того, как прикоснуться к вашей коже, долгое время перемещались из магазина в магазин, сложно полностью дезинфицировать. Вполне вероятно, что ткани, которые не хранились в пыльниках, могут быть заражены мелкими паразитами. Поэтому, приобретая винтаж, несколько раз перепроверьте его чистоту, а еще лучше – сдайте в химчистку перед тем, как надеть.

Автор Александра Даруга