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София Коппола получила пальмовую ветвь за лучшую режиссуру

Иванна Петрович
CANNES, FRANCE - MAY 24: (L-R) Addison Riecke, Angourie Rice, Collin Farrel, Sofia Coppola, Nicole Kidman and Elle Fanning attend the "The Beguiled" screening during the 70th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2017 in Cannes, France. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

Международное жюри объявило победителей 70-го Каннского кинофестиваля. Список наград: Лучший сценарий – Йоргос Лантимос и Энтимис Филиппоу («Убийство священного оленя»), Специальный приз Каннского кинофестиваля – Николь Кидман, Гран-при – «120 ударов в минуту» (Робен Кампийо), Приз жюри – Андрей Звягинцев («Нелюбовь»). Среди победителей отметилась и София Коппола, став второй женщиной, удостоившейся приза за лучшую режиссуру за всю историю фестиваля. Коппола занимается кино с раннего детства. Обрести популярность ей удалось за счет таких фильмов, как «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Девственницы-самоубийцы».

Фильм «Роковое искушение», за который София получила пальмовую ветвь, рассказывает о раненом солдате, который потерялся на вражеской территории во времена Гражданской войны в США. Вскоре его обнаруживает молодая женщина и приводит в институт благородных девиц. Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Эль Фэннинг, Николь Кидман, Коллин Фаррелл.

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