София Коппола получила пальмовую ветвь за лучшую режиссуру

Международное жюри объявило победителей 70-го Каннского кинофестиваля. Список наград: Лучший сценарий – Йоргос Лантимос и Энтимис Филиппоу («Убийство священного оленя»), Специальный приз Каннского кинофестиваля – Николь Кидман, Гран-при – «120 ударов в минуту» (Робен Кампийо), Приз жюри – Андрей Звягинцев («Нелюбовь»). Среди победителей отметилась и София Коппола, став второй женщиной, удостоившейся приза за лучшую режиссуру за всю историю фестиваля. Коппола занимается кино с раннего детства. Обрести популярность ей удалось за счет таких фильмов, как «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Девственницы-самоубийцы».

Фильм «Роковое искушение», за который София получила пальмовую ветвь, рассказывает о раненом солдате, который потерялся на вражеской территории во времена Гражданской войны в США. Вскоре его обнаруживает молодая женщина и приводит в институт благородных девиц. Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Эль Фэннинг, Николь Кидман, Коллин Фаррелл.

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