Коллекции

София Ричи, Соня Бен Аммар и София Сталлоне на показе Dolce & Gabbana Fall 2017 в Милане

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Общая тенденция, связанная с объединением мужских и женских показов в один, перестала вызывать удивление у публики, поскольку подобный прием стали использовать многие бренды еще в 2016 году, включая Bottega Veneta, британский бренд Burberry, итальянский Gucci, американский Tommy Hilfiger и многие другие. Не отказалась от такого решения и марка Dolce&Gabbana, включив в мужской показ не малое количество женских образов.

Шоу D&G, которое состоялось вчера, открыл 22-летний блоггер Камерон Даллас, которого многие помнят благодаря юмористическим, развлекательным Vine-видео. Камерон продемонстрировал строгий, но в то же время элегантный, брючный костюм. Образ дополнила бабочка и черные, замшевые туфли. Помимо Далласа, в показе участвовало не малое количество популярных юношей и девушек, среди которых модель София Ричи, дочь американского актера Сильвестра Сталлоне — София, начинающая актриса и певица Соня Бен Аммар, Лаки Блу Смит, Старли Шайенн, Пайпер Америка и многие другие.

«Эти ребята являются представителями нового поколения молодых людей. Для нас они, как никогда, интересны, поскольку мы хотим попытаться понять, что им нравится, а что нет. К примеру, 19-летний Люка Саббат — звезда уличного стиля и молодой предприниматель рассказал нам о том, что его знакомые модели одевали исключительно ту одежду, которая нравилась им самим», — прокомментировал Стефано Габбана.

В новой коллекции творческий дуэт Доменико и Стефано представили порядка 112 образов, в которых ярко отображалась ДНК бренда: вышивка золотыми нитями, аппликации в виде герба и львов с коронами, насыщенно-красные камзолы, ордена и строгие шинели. Что касается женских выходов: все они сопровождались исключительно черными бельевыми комплектами в сочетании с пиджаками либо длинными двубортными пальто. В качестве аксессуаров были задействованы яркие головные уборы, очки с черной оправой, меховые перчатки, а также объемные сумки-шопперы.

_DOL0125

_DOL0137

_DOL0143

_DOL0153

_DOL0167

_DOL0177

_DOL0191

_DOL0199

_DOL0211

_DOL0219

_DOL0231

_DOL0243

_DOL0257

_DOL0265

_DOL0281

_DOL0293

_DOL0305

_DOL0313

_DOL0331

_DOL0345

_DOL0359

_DOL0371

_DOL0383

_DOL0393

_DOL0403

_DOL0413

_DOL0425

_DOL0437

_DOL0453

_DOL0467

_DOL0477

_DOL0527

_DOL0543

_DOL0553

_DOL0635

_DOL0655

_DOL0687

_DOL0697

_DOL0721

_DOL0755

_DOL0790

_DOL0856

_DOL0880

_DOL0910

_DOL0938

_DOL0952

_DOL0996

_DOL1040

_DOL1112

_DOL1148

_DOL1172

_DOL1192

_DOL1226

_DOL1242

_DOL1250

_DOL1264

_DOL1280

_DOL1300

_DOL1314

_DOL1448

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Яркие цвета, обилие меха и возвращение пижамного стиля в коллекции Marni Fall 2017

Кружева, мех и велюр на показе Alberta Ferretti Pre-Fall 2017 в Милане

В Калининграде состоялся показ бренда Gosha Rubchinskiy Fall 2017