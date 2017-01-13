София Ричи, Соня Бен Аммар и София Сталлоне на показе Dolce & Gabbana Fall 2017 в Милане

0 0 0

Общая тенденция, связанная с объединением мужских и женских показов в один, перестала вызывать удивление у публики, поскольку подобный прием стали использовать многие бренды еще в 2016 году, включая Bottega Veneta, британский бренд Burberry, итальянский Gucci, американский Tommy Hilfiger и многие другие. Не отказалась от такого решения и марка Dolce&Gabbana, включив в мужской показ не малое количество женских образов.

Шоу D&G, которое состоялось вчера, открыл 22-летний блоггер Камерон Даллас, которого многие помнят благодаря юмористическим, развлекательным Vine-видео. Камерон продемонстрировал строгий, но в то же время элегантный, брючный костюм. Образ дополнила бабочка и черные, замшевые туфли. Помимо Далласа, в показе участвовало не малое количество популярных юношей и девушек, среди которых модель София Ричи, дочь американского актера Сильвестра Сталлоне — София, начинающая актриса и певица Соня Бен Аммар, Лаки Блу Смит, Старли Шайенн, Пайпер Америка и многие другие.

«Эти ребята являются представителями нового поколения молодых людей. Для нас они, как никогда, интересны, поскольку мы хотим попытаться понять, что им нравится, а что нет. К примеру, 19-летний Люка Саббат — звезда уличного стиля и молодой предприниматель рассказал нам о том, что его знакомые модели одевали исключительно ту одежду, которая нравилась им самим», — прокомментировал Стефано Габбана.

В новой коллекции творческий дуэт Доменико и Стефано представили порядка 112 образов, в которых ярко отображалась ДНК бренда: вышивка золотыми нитями, аппликации в виде герба и львов с коронами, насыщенно-красные камзолы, ордена и строгие шинели. Что касается женских выходов: все они сопровождались исключительно черными бельевыми комплектами в сочетании с пиджаками либо длинными двубортными пальто. В качестве аксессуаров были задействованы яркие головные уборы, очки с черной оправой, меховые перчатки, а также объемные сумки-шопперы.

Подготовила Екатерина Горбенко