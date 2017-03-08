Искусство

Sony представил шорт-лист более 100 лучших снимков 2017 года

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Компания Sony ежегодно публикует шорт-лист победителей премии на лучший снимок в нескольких категориях: «Актуальные события», «Природа», «Путешествия», «Портреты» и нескольких других. Фотографии рассказывают о событиях в военной Сирии, тренировках маленьких китайских спортсменов, жизни притонов Таиланда, а также об архитектурных и природных чудесах мира. В отдельной рубрике — Enchnaced — соревнуются фотографы, которые максимально авангардно обрабатывают фотографии с использованием спецэффектов, создавая на снимках сказочные миры. Конкурс проводится в разных категориях: среди профессионалов, любителей и студентов.

В десятой Sony World Photography Awards участвовали фотографы из 19 стран, а количество поданных работ, снятых в 183 странах мира, превысило 220 тысяч. Победителей премии огласят 20 апреля, а главным призом станет награда в $25,000. Предлагаем вам самостоятельно оценить представленные снимки (более полный список — по ссылке) и определиться с вашими личными победителями.

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Подготовила Александра Даруга

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