Составляющие образа современной девушки в коллекции KRISSTEL осень-зима 2017-18

Каким должен быть стиль современной молодой девушки? На этот вопрос пытаются ответить феминистки, объявляя маскулинность новым черным, или модные Дома, такие как Versace и Roberto Cavalli, для которых сексуальность прямо ассоциируется с женственностью. Насколько бы расхожими ни были мнения в модной индустрии, сходятся все в одном — в образе женщины нет места однообразию.

Девушки нашли выход, как совмещать сексуальность и утонченность — с помощью комфортной одежды в разных ее проявлениях. Именно этих взглядов придерживался украинский бренд KRISSTEL при создании коллекции осень-зима 2017-18.

Этой осенью дизайнер бренда рекомендует отойти от строгих силуэтов классического делового стиля и включить в свой гардероб вещи из приятных для тела тканей, с асимметричными линиями и оригинальными принтами. Подчеркнуть «уютность» моделей удалось за счет цветовой палитры: оттенков красного, насыщенного синего, бежевого и серого. Темно-бордовый цвет, который является ключевым в линии, по мнению Института цвета Pantone, станет одним из самых трендовых этой осенью.

Наибольшее внимание привлекает верхняя одежда, а именно пальто. Новая линия предлагает массу вариантов из шерсти, мохера и буклированных тканей. Кроме того, женственности нарядам придают элегантные принты, романтичные воланы и вырезы на юбках.

«Коллекция была вдохновлена двумя историческими периодами: современным и 70-ми. Девушка этой коллекции ведет насыщенный образ жизни, стараясь выглядеть сдержанно, но при этом женственно. Она многого добилась, но не останавливается на достигнутом. Ей нравится удивлять и выражать свою эмоциональность с помощью одежды», — рассказывает дизайнер Светлана Шелефост.

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