Сотрудник итальянского бренда Versace обвинил компанию в расовой дискриминации

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Итальянский бренд Versace обвинили в расовой дискриминации клиентов. Согласно иску, поданному 16 ноября в Верховный суд штата Калифорния, бывший сотрудник Кристофер Сампино утверждает, что руководители магазина проводили подготовку для своих подчиненных по продаже товаров, используя определенные дискриминационные процедуры.

Кристофер заявил, что ему было поручено использовать кодовое слово «D410», чтобы заранее предупреждать сотрудников, когда в магазин входит темнокожий клиент («D410» также официально является кодом обозначающим черный цвет одежды Versace). В иске Кристофер также отмечает, что после того, как он известил руководство о том, что на четверть является афро-американцем, отношение к нему изменилось, а вскоре он был и вовсе уволен по причине того, «что не смог превзойти ожидания в отношении производительности труда».

В иске говорится следующее:

«По имеющейся информации, менеджеры стали иначе относиться к Кристоферу после того, как он огласил о своем происхождении. Например, тренинги более не проводились с ним на должном уровне. По имеющейся информации, ему не были предоставлены полагающиеся перерывы во время тренингов. Также в дальнейшем Кристофер не получил доступ к онлайн-базе с платежами, что является необходимым для сотрудников».

1 октября руководство магазина Versace сообщило Кристоферу «что он не понимает роскошную жизнь», поэтому ему стоит покинуть компанию. Помимо этого, Сампино утверждает, что его работодатели также настаивали на том, чтобы он бросил курить. Теперь бывший сотрудник итальянской марки мужской и женской одежды судится за невыплату заработной платы. В то же время представители Versace отрицают все обвинения и подают запрос об отказе удовлетворения иска:

«Versace предоставляет равные условия для каждого сотрудника, и как работодатель и бренд мы не поощряем никаких проявлений дискриминации, основанных на расовой принадлежности, происхождении и любых других человеческих характеристиках, защищенных законом о гражданских правах. Мы отвергаем обвинения, озвученные в этом иске и не будем давать дополнительных комментариев».

Подготовила Екатерина Горбенко