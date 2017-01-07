Мода

Сотрудники Condé Nast организовали немой протест во время визита Дональда Трампа

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Сотрудники издания Condé Nast организовали немой протест во время визита Дональда Трампа. Большое количество работников пришли в белоснежной одежде, опубликовав запись в социальных сетях со снимком здания Condé Nast и хэштегом #NotMyPresident. Инцидент произошел на этой неделе в главном офисе Condé Nast в Нью-Йорке во время встречи Трампа с главными редакторами Грейдоном Картером из Vanity Fair,  Дэвидом Ремником из The New Yorker и, конечно же, Анной Винтур из Vogue.

Один из сотрудников объяснил происходящее следующим образом: «Белый – это аллюзия на движение суфражисток, которые избрали его своим цветом. Также Хиллари Клинтон появилась в белом костюме на собрании Демократической партии в тот день, когда была объявлена официальным кандидатом от демократов».

Детали переговоров не разглашаются, однако, известно, что во время встречи обсуждались темы не только о политике, но и о моде. Напомним, что Анна Винтур являлась сторонником Демократической партии. Главный редактор американской версии Vogue открыто поддерживала Хиллари Клинтон, а также являлась ее советником по стилю. В феврале 2016 года во время проведения нью-йоркской Недели моды Винтур появилась в футболке марки Marc Jacobs с изображением Хиллари.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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