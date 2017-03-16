Сотрудники марки Jil Sander официально подтвердили уход Родольфо Пальялунги

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Теперь официально: Родольфо Пальялунга покидает свой пост креативного директора итальянской марки Jil Sander. Напомним, дизайнер присоединился к известному бренду в 2014 году, после ухода бельгийского дизайнера Рафа Симонса. Кто займет место Родольфо пока не известно, однако, по слухам, рассматриваются одновременно две кандидатуры — основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси.

Люси работала в команде французского Дома Christian Dior, когда творческим развитием бренда занимался Раф Симонс. В период, когда бельгийский дизайнер покинул свой пост, а с Марией Грацией Кьюри лишь велись переговоры, Люси Мейер совместно с Сержем Руфье разработала несколько коллекций для Dior. Осенне-зимняя коллекция 2017-18 Родольфо Пальялунги для Jil Sander стала последней.

Подготовила Екатерина Горбенко