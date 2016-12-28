Коллекции

Современные рыцари на мужском показе J.W.Anderson A/W’17 в Лондоне

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«Рыцари в сияющих доспехах и многослойность тканей, как защитный механизм», — именно так описывает свою коллекцию A/W’17 ирландский дизайнер Джонатан Андерсон во время Недели мужской моды в Лондоне. Из сорока представленных образов, большинство моделей облачены в удлиненные накидки, декорированные аппликациями с геральдическими символами и рисунками ярких витражей. Помимо этого, наряды сопровождались длинными шарфами из шерсти, а также необычной обувью темных оттенков с вязанными деталями.

Вместе с тем Джонатан продолжает исследовать историю: вдохновляясь дубленками Генриха VIII, дизайнер разработал несколько моделей верхней, объемной одежды, с отсылками на XVI век. Наиболее яркими, запоминающимися деталями стали вязанные крючком рукава и накладные карманы из ярких нитей. Все они были сшиты из ровных квадратов, внутри которых будто расцветали яркие цветы.«Мы с Бенджамином Бруно (стилист Джонатана — прим.ред) на самом деле думали, что эти элементы, связанные крючком, похожи на iPhone приложения», — прокомментировал дизайнер. Так или иначе, эти детали особенно притягивают взгляд.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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