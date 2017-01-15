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Создатели сериала «Карточный домик» объявили дату релиза нового сезона в день инаугурации Дональда Трампа

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Изобретательности и юмора создателям популярного сериала Netflix «Карточный домик» не занимать. Многосерийная политическая драма с Кевином Спейси и Робин Райт в главных ролях уже пережила 4 сезона, но ажиотажа поклонников хватило на то, чтобы его показ продлили и на 5-тый. Вчера, в день инаугурации одиозного президента Дональда Трампа, создатели сериала объявили дату выхода следующих серий истории, повествующей о хитроумном деятеле американского политикума Фрэнке Андервуде: 53-тья глава «Карточного домика» появится на экранах 30 мая 2017 года. Также в сети появился тизер пятого сезона.

Подготовила Александра Даруга

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