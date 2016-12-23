Личности

Стала известна причина смерти Франки Соццани, похороны которой состоятся сегодня

Franca Sozzani
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Стало известно, что главный редактор Vogue Italia Франка Соццани, которая умерла от рака легких в этот четверг, будет похоронена сегодня в Портофино.

Похороны пройдут на кладбище, расположенном неподалеку от морского курорта на заливе Тигуллио, где у Франки была загородная вилла. Публичное прощание с легендой модного мира будет организовано уже после новогодних праздников.

Соццани была бессменным главным редактором итальянской версии Vogue на протяжении 28 лет, под ее руководством журнал стал одним из самых оригинальных и инновационных в семействе Conde Nast. Франку считали покровительницей молодых дизайнеров, ведь по ее инициативе был создан ежегодный showcase Vogue Talants, которым руководит ее племянница Сара Майно. Проект дает возможность начинающим брендам заявить о себе сообществу самых влиятельных инсайдеров модной индустрии. Недавно сын Соццани Франческо Карроццини представил биографический фильм, посвященный своей матери, под названием «Франка. Хаос и Творчество».

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