Стандартов больше нет: бренд белья Lonely выпустил кампанию с 57-летней моделью

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Идея приглашать для участия в рекламных кампаниях реалистичных моделей, которые не соответствуют глянцевым стандартам красоты, стала широко распространенной среди брендов средней руки. К примеру, для американской марки Aerie промо «Challenge Supermodel Standarts», для которого они не ретушировали снимки моделей с телами среднестатистических женщин, стало секретом успеха продаж. Теперь еще одна марка белья взяли этот принцип на вооружение: новозеландский бренд Lonely моментально привлек к себе внимание, пригласив для участия в фотосессии Мерси Брюэр, модель в возрасте 57 лет. Комплекты из кружева и бархата потрясающе смотрятся на ухоженном теле, несмотря на нестандартный возраст Мерси, а фотосессия поистине завораживает благодаря ретро-стилистике, доказывая, что в любом возрасте можно оставаться привлекательной, не обязательно подчиняясь гламурным стандартам красоты.

Подготовила Александра Даруга