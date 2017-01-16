Стилист талант-шоу «Голос» и лектор Kiev Fashion Institute Татьяна Немченко о работе и собственном бренде

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Довольно часто представляя себе работу стилиста, люди рисуют в голове глянцевые картинки – на них стилистам бесплатно раздают дизайнерские вещи, а жизнь они проводят на съемках в экзотических странах или, на худой конец, на вечеринках. Естественно, в реальности все сложнее: работа стилиста, а в особенности стилиста на телевидении, чем в основном и занимается героиня интервью Татьяна Немченко, требует от человека физической выносливости, быстроты реакции, смекалки и железных нервов. Читайте в сегодняшнем материале FW-Daily правду о тонкостях любимой профессии и собственном бренде стилиста талант-шоу «Голос», персонального стилиста Маши Ефросининой и лектора Kiev Fashion Institute.

Расскажите, насколько сложно работать на таком большом проекте, как «Голос»?

До работы в «Голосе» у меня был накоплен 10-летний багаж опыта работы на телевидении, поэтому общие принципы, по которым функционирует индустрия, я понимала. Но два сезона проекта, где я была стилистом – «Голос – 6» и последний «Голос – 7», который мы сейчас снимаем, – конечно же, самые масштабные. В такой гигантской машине результат зависит от каждого конкретного человека, и таких людей – сотни. В налаживании взаимосвязей между всеми участниками, наверное, и состоит главная сложность. Но в телевизоре есть свои правила, и они не уникальны, а обязательны для любого проекта – и тут неважно, снимаешь ты прогноз погоды или талант-шоу. Именно про них я буду рассказывать на своем курсе в Kiev Fashion Institute.

Дайте один инсайт для наших читателей: что должен уметь стилист на телевидении? Какой-то «золотой принцип».

Наверное, это скорость. Недостаточно иметь хороший вкус, нужно научиться быстро принимать решения и реагировать. В таких проектах концепция номера может поменяться за полчаса до выхода участника на сцену – и тут стилисту необходима смекалка, умение со всеми быстро договориться, понять и воплотить идеи в максимально сжатые сроки. Запрещено паниковать, хоть иногда паника — это действительно первая реакция в такой ситуации.

Вы стилизуете только участников соревнования или жюри тоже? Ведь часто судьи выглядят так, будто пришли на программу «в своем».

В жюри сидят сформированные артисты со своим стилем. Конечно, частично мы работаем и над их образами, но тут важно не вмешиваться, а «протягивать» образ персонажа через все сезоны шоу. И если у стилистов это выходит органично, у зрителя и создается такое впечатления, что человек показан буквально в своей повседневной одежде. Но конечно же, над всеми работают стилисты и «одевают» каждого.

Насколько сложно создавать сценический образ человеку «с улицы»? В «Голос» обыкновенно попадают непрофессиональные певцы, и ваша команда – первые специалисты, которые работают над тем, как будет выглядеть певец на протяжении всей своей последующей карьеры.

Да, на проекте все решает талант, тот самый «голос», а внешний вид – нарабатывается, шлифуется стилистами. На первых этапах вы видите участников такими, какие они есть, и уже потом, частично на стадии нокаутов и при выходе в основной финал, за дело беремся мы. Есть артисты, которые приходят с устоявшимся образом, например, Костя Дмитриев, – с ними, конечно, круче всего работать. Он себя «видел», знал, чего хочет, и мне оставалось только прислушиваться к нему, идти в его направлении. Бывает, конечно, что у участника есть потрясающий голос, но абсолютно нет видения себя. Еще сложно работать с артистами, которые «все знают» – я с этим столкнулась в новом сезоне. Я не рассказываю сценаристам, что должны говорить ведущие, не учу певцов, как правильно брать ноты, но почему-то у некоторых участников нет доверия и уважения к труду стилистов – тогда возникает конфликт интересов. Но их тоже можно понять: они же все приходят в проект сформированными личностями, взрослыми людьми. А тут их заново «учат жизни»: советуют песни, рассказывают, что надеть, как себя подать. Не все оказываются готовы полностью отдаться в руки профессионалам. В обычной жизни можно провести аналогию с парикмахером: иногда ты приходишь в салон и дрожишь «что б мне там зря не откромсали». Но если тебя стрижет опытный талантливый мастер – нужно расслабиться, доверить ему свой внешний вид и дать человеку хорошо сделать свою работу.

Случаются творческие разногласия – они зависят от пожеланий режиссера, особенностей кадра и еще сотни вещей, но это нормально. Важно то, что все хотят сделать красиво. И в результате именно таким «Голос» и выходит.

Твой любимый образ «Голоса» – это….

Костя Дмитриев. Его любила вся съемочная группа, он такой персонаж, в которого невозможно не влюбиться. И, если честно, когда он не прошел дальше на одном из этапов, мы все плакали.

При подборе нарядов участников у тебя есть какие-то железные правила и принципы?

Конечно. Скажем, я всегда по максимуму стараюсь использовать одежду украинских брендов. Полностью это сделать невозможно, конечно, потому что на этапе полуфиналов и финала все наряды индивидуально отшиваются для всех участников – там сложные, масштабные номера и постановки. И делают эту одежду цеха канала, а не дизайнеры.

Давай поговорим про твой дизайнерский бренд. Почему шляпы?

Тут все просто. Мне для одной из стилизаций нужно было канотье, и я поняла, что у нас нет красивых шляп – за адекватные деньги невозможно найти, взят напрокат, одолжить. Есть заоблачные цены, и есть H&M, и никакой средней линии. Так родилась идея, мой же «спрос» спровоцировал предложение. Вначале я не понимала, все ли выйдет, были сомнения, но сейчас уверенно можно сказать, что «этому бренду – быть».

Насколько сложно основать свое дело в финансовом плане?

Очень сложно. Конечно, это не такие большие вливания, которые необходимы для бренда одежды, но в финансовом плане свое модное дело – гораздо более трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем себе обычно представляют не связанные с индустрией люди при фразе «стать дизайнером». У меня нет спонсоров, меня в начинании поддержала семья, плюс у меня были собственные накопления.

Как в Украине обстоят дела с производством?

Изготовление шляп – кропотливый технологичный процесс, и украинских мастеров, которые делают шляпы, очень мало. Наверное, раньше они не были востребованы, и у профессии просто нет традиций, нет школы. Сказываются и географические особенности: Киев – не Милан, где шляпы можно носить круглый год. Когда на улице -10 – тебе не до шляп, тебе просто нужна теплая шапка и огромный шарф. Это особенности рынка сбыта, но я к ним была готова.

Вы – объективно один из самых востребованных стилистов Украины. Исходя из своего опыта, можете дать напутствие тем, кто хочет реализовать себя в этой сфере?

Нужно много работать. Когда я приехала в Киев, у меня вообще не было знакомых в сфере моды. Я самостоятельно попала на телевидение, просто обзванивая каналы и спрашивая «не нужны ли вам стилисты».

Будьте готовы к тому, что работа стилиста в модном глянце все-таки «чище», чем в телевизоре. Стилист на телевидении садит свое здоровье – без шуток, это сложно физически и морально. Прямой эфир нельзя отложить или перезаписать. У всех стилистов случаются ситуации, когда в прямом эфире у ведущих и участников перекручиваются галстуки, отрываются подолы платьев, видно белье. На «Голосе» часто повторяется момент: когда артист обнимается с тренером после выступления и на эмоциях забывает про грим. И потом ты видишь, что у члена жюри половина пиджака в тональном креме – а сделать ничего не можешь, можешь только ждать рекламной паузы. А однажды мы надевали на ведущую украшение буквально за секунду до прямого включения, потому что забыли его в магазине и нам его доставляли по пробкам в последний момент. Как я уже говорила: хорошего вкуса недостаточно, нужны смекалка и самообладание. Плакать в такой ситуации нельзя. Ну то есть можно, но уже после того, как справился с ней.

Подготовила Александра Даруга