Storybook Cosmetics посвятит коллекцию Игре престолов

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Бренд Storybook Cosmetics, который выпустил кисточки для макияжа в виде волшебных палочек Гарри Поттера, готовит новый проект на 2017 год.

В этот раз на создание коллекции компанию вдохновил культовый американский сериал Игра престолов. В новую линейку войдет палетка из 12 оттенков теней, кисти в виде мечей, компактная пудра в виде трона и несколько средневековых цветов губных помад.

Несмотря на то, что коллекция Игра престолов может стать одной из самых популярных коллабораций Storybook Cosmetics в 2017 году, компания все еще ждет официального разрешения от телевизионной сети HBO.

Another possible collection for 2017! Here is hoping @HBO sells us the licensing! If only half of these deals go through we are gonna have some AMAZING collabs this year! A photo posted by @storybookcosmetics on Jan 2, 2017 at 8:41pm PST

Напомним, что в разработке Storybook Cosmetics также находятся коллекции, посвященные фильмам Звездные войны и Голодные игры.

Doing EVERYTHING in our power to make this happen for you all. May The Fierce Be With Us! (Send good vibes that @Disney & @starwars understand the NEED for these babies!) A photo posted by @storybookcosmetics on Jan 2, 2017 at 8:15pm PST

Another day, another design. COMING 2017! A photo posted by @storybookcosmetics on Dec 21, 2016 at 1:32pm PST

Подготовила Анастасия Малая