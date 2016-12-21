Storybook Cosmetics посвятит коллекцию Игре престолов

Бренд Storybook Cosmetics, который выпустил кисточки для макияжа в виде волшебных палочек Гарри Поттера, готовит новый проект на 2017 год.
В этот раз на создание коллекции компанию вдохновил культовый американский сериал Игра престолов. В новую линейку войдет палетка из 12 оттенков теней, кисти в виде мечей, компактная пудра в виде трона и несколько средневековых цветов губных помад.
Несмотря на то, что коллекция Игра престолов может стать одной из самых популярных коллабораций Storybook Cosmetics в 2017 году, компания все еще ждет официального разрешения от телевизионной сети HBO.
Напомним, что в разработке Storybook Cosmetics также находятся коллекции, посвященные фильмам Звездные войны и Голодные игры.
Подготовила Анастасия Малая