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Стритстайл с недели моды в Париже

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Неделя моды в Париже подошла к концу. В последний, заключительный день свои коллекции представили такие бренды, как Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton, Ellery, Paul&Joe, Yang Li и многие другие. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить и подробнее рассмотреть самые интересные образы гостей, а также звёзд, появившихся на показах всемирно известных марок.Screen Shot 2017-03-09 at 8.15.12 AMScreen Shot 2017-03-09 at 8.15.17 AMScreen Shot 2017-03-09 at 8.15.38 AMоScreen Shot 2017-03-09 at 8.15.43 AMScreen Shot 2017-03-09 at 8.15.46 AM

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Фото: Phil Oh, vogue.com

Подготовила: Екатерина Горбенко

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