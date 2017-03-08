Стритстайл с недели моды в Париже

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Неделя моды в Париже подошла к концу. В последний, заключительный день свои коллекции представили такие бренды, как Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton, Ellery, Paul&Joe, Yang Li и многие другие. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить и подробнее рассмотреть самые интересные образы гостей, а также звёзд, появившихся на показах всемирно известных марок. о

Неделя моды в Милане подходит к завершению. Сегодня свои коллекции в рамках официального расписания продемонстрировали такие бренды как Ricostu, Giorgio Armani, Alberto Zambelli, Milla Schon и многие другие. Редакция FW-Daily продолжает следить за всеми модными событиями и предлагает вам подробнее рассмотреть образы гостей, а также звёзд, появившихся на показах всемирно известных марок.

Фото: Phil Oh, vogue.com

Подготовила: Екатерина Горбенко