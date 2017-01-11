Свадьба в стиле бохо: 50 вариантов подвенечных платьев для вдохновения

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Свадьба в стиле хиппи возможна и зимой: достаточно набросить сверху на платье свободную и в то же время теплую куртку-авиатор или дубленку, а венок для невесты сплести из тематических сезонных растений, вроде ветвей вечнозеленых деревьев и цветов рождественника. И все-таки традиционно бохо-церемонии празднуют весной и летом, в лучах солнца и в загородных декорациях.

Если в твоем гардеробе нет места классическим платьям и корсетам, ты любишь носить тюрбаны и объемные металлические украшения, а среди знаменитостей выбираешь для подражания непринужденный стиль Кейт Мосс и звезд 70-хх годов – такой праздник именно для тебя. Подвенечное платье в стиле бохо-шик должно быть легким и летящим, с объемными рукавами, из полупрозрачных тканей с обильными кружевными вставками. Собрали для тебя целую галерею вдохновения: здесь – лучшие наряды, которые предлагают невестам Temperley, Lela Rose, Jenny Packham, Suzanne Harward, Claire Pettibone, Costarellos, Bo & Luca и многие другие бренды.

Подготовила Александра Даруга

Фото: Lauren Ross for LANE bridal editorial