Свежий взгляд на показе SHUSHAN FW 17-18

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За последние несколько лет каноны красоты заметно размылись, а общество пришло к осознанию, что для каждого они индивидуальны. За спиной синеволосой девочки перестали шептаться и тыкать пальцем, а придя на свидание без макияжа — вам не стоит оправдываться за его отсутствие. Розовые щечки, хайлайтер, темная помада или бесцветный блеск, глиттер на веках, стразы под глазами, тот же глиттер на скулах, малиновые корни или синие концы волос — модно то, что удобно вам, здесь и сейчас. Хоть наше консервативное общество еще боится рисковать, но зато с интересом разглядывает смелые образы знаменитостей.

Косметические бренды все больше позиционируют свою продукцию, как способ подчеркнуть индивидуальность, а не скрыть недостатки. В рекламных кампаниях появляются самые разные девушки в самых необычных образах, говоря тем самым, что жизнь не статична, а ее изменчивость зависит только от нас самих. Есть одно правило успешного макияжа — он должен нравится вам.

Сегодня редакция FW-Daily продолжает знакомить вас с самыми интересными образами на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Одним из них стал свежий макияж на показе SHUSHAN FW 17-18. Повторить его не составит у труда, следуя нашим советам.

Относитесь серьезно, насколько это возможно, к выбору тонального крема, он — основа вашего образа. Воздушный тональный крем Flawess Finish Perfectly Nude от Elizabeth Arden не скрасит натуральности, а только подчеркнет ее. К тому же он увлажняет и сглаживает видимость пор.

Вторая ступенька на пути к свежести — подчеркнуть глаза. Перед тем, как наносить тени, воспользуйтесь праймером от Urban Decay — он обеспечивает равномерное распределение теней по веку и не дает им скатываться, цепко удерживая на протяжении всего дня.

Радужные тени Illusion D’ombre от Chanel с эффектом припудривания дадут нужный нам эффект легкости. Нанесите их на все подвижное веко и проведите линию на нижнем веке — от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Прокрасить каждую ресничку и при этом не слепить их в одно целое можно с помощью туши от NYX Doll Eye. В составе натуральные масла и нейлоновые волокна, которые позволят визуально удлинить ресницы.

Образ не взывает нас к акценту на губы, но увлажнить их и придать натуральный блеск необходимо. Используйте ваш любимый бальзам для губ. Если фаворит не нашелся — мы советуем Lip Glow от Dior.



Завершающим этапом макияжа станет сияющий хайлайтер. Его нужно нанести на скулы, подбородок и виски. Cindy-Lou Manizer от TheBalm — любимец американских визажистов. Пару взмахов кистью достаточно для эффекта Flawless. Но еще раз повторим, все зависит от вашего настроения и желаемого результата.

Фото: Алексей Хорошко

Подготовила Янина Борисовна