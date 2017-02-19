Коллекции

Сюрреалистичный мир на показе Mary Katrantzou FW 17-18

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34-летняя Мэри Катранзу погрузилась в мир фантазий и сюрреалистичные анимационные мультфильмы 1940-х годов из коллекции Уолта Диснея. Захватывающие яркие кадры дизайнер попыталась трансформировать и перенести на одежду с помощью различных манипуляций с паттернами. Напомним, что в основе ДНК бренда лежат необычные принты, а также ткани, которые имеют оптический эффект трехмерности изображений.

«Принты — это определенный период в истории моды, открывший женщинам новый способ одеваться. Это новый способ украсить платье, создать свою визитную карточку, визуальный язык или даже новую кожу»,— объясняет дизайнер.

В новом сезоне Мэри оформляет вещи бисерной и стеклярусной вышивкой, аппликациями в виде мультяшных ландшафтов, объемными ожерельями, а также меховыми воротниками ярких оттенков. Каждый образ дизайнер дополняет туфлями на высоком каблуке либо мюллями с острым носком из жакарда с аккуратным бантом и квадратной застежкой, усыпанной кристаллами.
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Подготовила Екатерина Горбенко

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