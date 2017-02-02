Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Красные сердца на показе T.Mosca FW 17-18

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В этом сезоне украинский бренд T.Mosca, который возглавляет Катерина Квит и Оксана Голубченко, представил свою осенне-зимнюю коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. На этот раз отправной точкой стала тема чувства сердечной привязанности и любви, которая проявилась в ярких, красных оттенках, а также принтах с огромными сердцами. Коллекция состоит из объемных трикотажных свитеров, белоснежных пижамных костюмов с черным обрамлением, а также длинных, теплых накидок.

Показ открыла модель в трикотажном комплекте, который состоял из топа и коротких шорт. Образ дополнил темно-коричневый жакет в клетку и высокие белоснежные гольфы. Помимо женских образов на подиуме был представлен и детский наряд. Показ закрывала близкая подруга дизайнеров Алла Григорьева в красном длинном платье на тонких бретелях, которую сопровождала дочь Оксаны Голубченко Маша в миниатюрном, схожем по стилистике наряде. Дизайнеры трансформировали детский образ в длинную юбку и трикотажный свитер с аккуратными бантами на рукавах, которые перекликаются и на других изделиях, а также дополнили его квасной вышивкой на груди.

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