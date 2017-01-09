Видео

Танцы в сумерках в короткометражке французского бренда KENZO

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Команда Kenzo представила новое видео коллекции Spring/Summer 2017. На этот раз творческий дуэт Умберто Леон и Кэрол Лим используют танец как мощный инструмент и альтернативный источник энергии против расизма, сексуального угнетения и классового насилия. Короткометражка получила название «Club Ark Eternal» и была создана c дуэтом Partel Oliva.

Напомним, что это не первое сотрудничество Умберто и Кэрол с Partel Oliva. Летом 2016 года благодаря совместным усилиям был разработан мини-фильм, вдохновленный популярной японской сказкой «Солнце к солнцу», повествующей о мальчике Моморато, которого нашли в огромном персике.

Подготовила Екатерина Горбенко

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