Тайра Бэнкс возвращается в шоу «Топ-модель по-американски»

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43-летняя американская модель Тайра Бэнкс обрадовала своих поклонников известием о возвращении на телевизионный канал VH1. Тайра вернется на телеэкраны в качестве ведущей 24-го сезона популярного реалити-шоу «Топ-модель по-американски». В жюри, как и в предыдущем сезоне примет участие: модель plus-size — Эшли Грэм, стилисты Дрю Эллиот и Лоу Роач и певица Рита Ора, которая, напомним, была ведущей 23-го сезона.

«После долгих раздумий я поняла, что не могу больше оставаться за кадром. В конце концов, шоу «Топ-модель по-американски» уже вплетено в мое ДНК», — прокомментировала Тайра. Помимо этого, на своей официальной странице в социальной сети Twitter Бэнкс поблагодарила экс-ведущую Риту Ору за временное исполнение ее обязанностей: «Мисс Рита Ора, ты отличный пример босса! Спасибо за всё удивительное, что ты привнесла в шоу». В свою очередь, Рита ответила взаимностью, написав: «Я люблю тебя!» Съемки нового сезона запланированы на лето 2017 года.

I missed my Top Model baby, so Mama’s back! #ANTM #ANTM24 A post shared by Tyra Banks (@tyrabanks) on Mar 16, 2017 at 3:12pm PDT

Подготовила Екатерина Горбенко