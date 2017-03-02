«Тебя должно приятно «вставлять» от одежды и аксессуаров»: Маргарита Мурадова о секретах успешного модного блога

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Маргарита Мурадова – автор, пожалуй, самого известного украинского Youtube-канала о моде и стиле, персональный стилист, а вскоре – и лектор Kiev Fashion Institute. Редакция FW-Daily расспросила человека, который стоит за Greenteanoshugar, о том, что помогает ей не уставать от обилия вещей, столь щедро производимых современной системой fast fashion, решаться на эксперименты, а также чего стоит дать от модной индустрии Украины в будущем.

Ваш собственный стиль — опишите его.

Это эклектика, смарт-кежуал, кежуал. Я не загоняю себя в рамки: постоянно анализирую образы, придумываю новые варианты, экспериментирую. Зачастую приходится отвечать на этот вопрос только в интервью. В обычной жизни, как ни странно, у меня не возникает желания задавать вопрос себе и своему стилю: «А кто мы друг другу?».

Кто из мировых стилистов повлиял на ваше восприятие моды? Кем вы вдохновляетесь?

Однозначно — Грейс Коддингтон, которая была креативным директором Vogue, и стилист Карлин Серф де Дадзили: именно она обладает гениальным чутьем и умеет сочетать эксклюзивные вещи с изделиями демократичных брендов. Меня вдохновляют fashion week’и, креативная и модная фотография, известные и не очень личности, стиль которых созвучен с моим. Также я учусь на примере неординарных selfmade-девушек, как Леандра Медин и ее ресурс The Man Repeller.

Нужно ли специальное образование чтобы стать стилистом, или достаточно хорошего вкуса и любви к моде?

В первую очередь нужна страсть к делу. Тебя должно приятно «вставлять» от одежды и аксессуаров. Безусловно, хороший вкус играет главную роль. На мой взгляд, образование должно состоять из теории, которую профессионалы дают на курсах и мастер-классах и, конечно, обилия практики.

Что — главное в создании видеоблога, и как заинтересовать публику?

Так просто, взять и раскрыть вам то, что я оставила для своего курса по стайлингу и блоггингу? (смеется). На самом деле, главное — постоянство, упорство и настойчивость, стоять на своем несмотря ни на что. Если ты искренен в своем деле и мотивы не только финансовые — рано или поздно найдется своя аудитория.

Следите ли вы за развитием украинской моды? Как это отражается на вашей работе?

Могу сказать, что испытываю чистейший кайф от того, что fashion-индустрия в Украине, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Каждый год появляются новые, интересные и качественные бренды. Мне, как персональному стилисту, только в радость, когда есть что предложить клиенту из «made in Ukraine», не опасаясь за некачественно сделанную вещь. Как блогер, могу отметить, что в Украине есть будущие у fashion-индустрии, и оно светлое.

Что важнее, иметь дорогие базовые вещи или постоянно обновлять гардероб более доступными вещами брендов массмаркета?

Важнее быть в гармонии с тем, что у тебя есть. Кого-то устраивает 5 крутых вещей в гардеробе, а для кого-то концепция минимализма не работает. Лично мне достаточно немного единиц хорошего качества, в которых я уверенна. Зачастую отдаю предпочтение вещам из премиум-сегмента, просто потому, что у них хороший крой и материалы.

Многие девушки часто сталкиваются с проблемой: после покупки вещи они не надевают ее более одного раза. Как избежать пустой траты средств?

Нужно заранее анализировать гардероб, и составлять список необходимых вещей. Плюс — прежде чем приобрести вещь, мысленно представить минимум 3 комплекта уже с имеющейся одеждой в гардеробе. Не получилось? Тогда стоит задуматься.

С кем из знаменитостей, зарубежных или украинских, вы бы хотели поработать?

Я хочу работать с интересными людьми, и пока у меня неплохо получается. Не ставлю перед собой цель работать с «селебрити». А если начистоту, с радостью стилизовала бы любимых актеров — Тома Хэнкса, Киану Ривза и Джулию Робертс.

Вы будете вести курс лекций в рамках Kiev Fashion Institute. Вели ли вы подобные занятия до этого, и что интересного ожидает гостей вашего курса?

Конечно. В моем багаже уже как минимум 2 полноценных курса по стилю и блоггингу, и немало мастер-классов. Самое главное, что слушатели узнают и получат из курса «Styling and Blogging» — это полное понимание собственного стиля и возможность помогать другим его находить. Помимо вышеперечисленного — знание принципов работы Youtube, правил блоггинга, и как стать узнаваемой личностью, сохранив при этом себя.

Курс Маргариты Мурадовой Personal Styling & Blogging пройдет в Kiev Fashion Institute c 27 по 31 марта.

Подготовила Янина Борисова