Техасский дух в коллекции Nina Ricci FW 17-18

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«Мода — это радость, удовольствие и веселье», — поделился дизайнер Гийом Анри перед началом показа Nina Ricci FW 17-18. На подиуме Анри показал сдержанную коллекцию, вдохновленную Техасом. «Я никогда не был в Техасе, однако, представлял себе его именно таким», — объяснил дизайнер. Генри представил себе мир, в котором женщины предпочитают одеваться на женский манер, сочетая изящество и браваду. В своей работе Гийом использует ковбойскую рубашку в качестве отправной точки коллекции. Ее геометрический принт он сочетает с длинными коричневыми пальто и короткими пиджаками.

В коллекции с отсылками на Техас нет привычных для многих ковбойских шляп и сапог, однако, присутствуют другие мотивы: широкие кожаные пояса, длинная бахрома и жакеты из кашемира. Помимо этого, присутствуют и более женственные вечерние наряды, усыпанные пайетками с огромным вырезом на груди. Внести баланс и уменьшить лоск Гийому удается при помощи объемных, однотонных аксессуаров и высокой обуви. Особый восторг вызывают компактные сумки, прикрепленные к тонкому поясу на талии.

Подготовила Екатерина Горбенко