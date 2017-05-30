The Weeknd купил дом в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов

Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом музыкальный исполнитель The Weeknd, приобрел особняк на Голливудских холмах за 20 млн. долларов. Новый дом занимает 3 акра и расположен в знаменитом районе Hidden Hills, где свои владения также имеют Дуэйн Джонсон и Шерон, Оззи Осборн и возлюбленная самого исполнителя – Селена Гомес.

Новый дом включает в себя 9 просторных комнат с видом на горы и сад, 11 ванных комнат, зону с бассейном и с местом для вечеринок на улице, кухню, а также конюшню.

Напомним, что The Weeknd является одним из самых успешных канадских музыкантов, который удостоился премий Грэмми, Billboard Music Awards и MTV Music Awards.