Личности

The Weeknd купил дом в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов

Иванна Петрович
The Weeknd at the Juno Awards in Canada this year

Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом музыкальный исполнитель The Weeknd, приобрел особняк на Голливудских холмах за 20 млн. долларов. Новый дом занимает 3 акра и расположен в знаменитом районе Hidden Hills, где свои владения также имеют Дуэйн Джонсон и Шерон, Оззи Осборн и возлюбленная самого исполнителя – Селена Гомес.

Новый дом включает в себя 9 просторных комнат с видом на горы и сад, 11 ванных комнат, зону с бассейном и с местом для вечеринок на улице, кухню, а также конюшню.

Напомним, что The Weeknd является одним из самых успешных канадских музыкантов, который удостоился премий Грэмми, Billboard Music Awards и MTV Music Awards.

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