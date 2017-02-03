Новости моды

The Weeknd разработал коллаборацию совместно с H&M

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2 марта 2017 года на прилавках шведской марки H&M появится новая коллаборация 26-летнего канадского музыкального исполнителя The Weeknd. Коллекция мужской одежды под названием «Spring Icons» вместит в себя порядка 25 единиц одежды, включая свитера, брюки, худи и бомберы с логотипом музыкального лейбла артиста — «XO».

«Что мне нравится в этой коллекции, так это то, что я хотел бы надеть каждую из этих вещей. Моя одежда как униформа, она отображает то, кем я на самом деле являюсь. Всякий раз когда я путешествую по миру я обращаю внимание на то, как одеваются другие мужчины. Уличная мода все время меняется и становится еще более крутой», — прокомментировал The Weeknd.

 

Подготовила: Екатерина Горбенко

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